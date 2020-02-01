01.02.2020 08:43 | Son Güncelleme: 01.02.2020 08:44

Defne Samyeli'nin Mimar Eren Talu'dan olan büyük kızı Deren Talu, Pelin Kaya'nın Youtube programına konuk oldu. Samimi açıklamalar yapan 23 yaşındaki Talu, sevişme sahneleri hakkında da konuştu. Dikkat çekici ifadeler kullanan Deren Talu vatandaşların merak konusu olurken Deren Talu kimdir? Defne Samyeli'nin olan kızı Deren Talu kaç yaşında, mesleği ne aramaları yapıldı.

DEREN TALU KİMDİR?

Deren Talu Doğum Tarihi: Kasım 1996

Deren Talu Kaç Yaşında: 23yaşında

Deren Talu Doğum Yeri: Las Vegas, Nevada, ABD

Deren Talu Boy: 1,78 m

Deren Talu Büyükanneler ve büyükbabalar: Erdem Talu, Sabiha Betül Talu, Sendegül Samyeli, Haluk Samyeli

Deren Talu Kardeşleri: Derin Talu, Su Talu

Deren Talu Ebeveynler: Defne Samyeli, Eren Talu

Deren Talu Amca: Sühan Samyeli

Deren Talu, 1996 yılında ABD'de dünyaya geldi. Annesi eski Türkiye güzeli ve sunucu Defne Samyeli, babası ise ünlü bir mimar olan Eren Talu'dur. Deren Talu'nun 2003 doğumlu Derin isminde bir kız kardeşi bulunmaktadır.

Deren Talu, lise eğitimini ENKA Okulları'nda tamamladı. Üniversite eğitimini ise Los Angeles'ta aldı.

Manken olmak isteyen Deren Talu, ilk podyum deneyimini ünlü modacı Atıl Kutoğlu defilesinde yaşamıştır.

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