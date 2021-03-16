Derelere güvenlik için korkuluk montajı
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Derelere güvenlik için korkuluk montajı

16.03.2021 14:19 | Son Güncelleme: 16.03.2021 14:45
Derelere güvenlik için korkuluk montajı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde sorumluluk alanlarında bulunan derelerde korkuluk çalışmalarına devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde sorumluluk alanlarında bulunan derelerde korkuluk çalışmalarına devam ediyor. Ekipler bugüne kadar il genelinde 1.373 metre korkuluk montajı yaptı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, il genelinde sorumluluk alanlarında bulunan derelerde güvenliğin sağlanması için korkuluk bakım, onarım ve imalat çalışmalarına devam ediyor. Bugüne kadar MUSKİ Genel Müdürlüğü atölyelerinde imalatı yapılan, 1.373 metre korkuluğun montajı tamamlandı. Marmaris, Bodrum, Yatağan ve Dalaman'daki çalışmaların ardından ekipler Menteşe'deki Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi yanında bulunan derede 272 metrelik korkuluk montajını tamamladı.

Menteşe, Bodrum, Milas, Fethiye, Ortaca ve Marmaris'te bulunan atölyelerde imalatları devam eden korkulukların il genelindeki montaj çalışmaları devam ediyor. - MUĞLA

Derelere güvenlik için korkuluk montajı
Derelere güvenlik için korkuluk montajı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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