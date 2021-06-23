Derede mahsur kalan kedi ile kirpi kurtarıldı

- Derede mahsur kalan kedi ile kirpi kurtarıldı Tokat'ın Turhal ilçesinde derede mahsur kalan kedi ile kirpi kurtarıldı Turhal ilçesinde etkili olan yağmur sonrası Çivril Deresi'nde su seviyesi yükseldi.