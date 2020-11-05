Derecik nerede, nereye bağlı? Derecik nüfusu, konumu
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Derecik nerede, nereye bağlı? Derecik nüfusu, konumu

05.11.2020 11:24 | Son Güncelleme: 05.11.2020 11:27
Derecik nerede, nereye bağlı? Derecik nüfusu, konumu

Derecik, Türkiye'de bir ilçedir. Peki, Derecek hangi ile bağlı? 18 Ekim 2018 tarihinde Hakkâri'ye bağlı ilçe oldu. Vatandaşlar, ''Derecik nerede, nüfusu kaç?'' sorularının yanıtını arıyor. Derecik özellikleri...

Hakkariye bağlı olan Derecik ilçesi, İran ve Irak ülkelerine komşudur. Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan ilçe, genellikle engebeli bir yapıya sahiptir. Hakkari'nin doğal güzellikleri ile bilinen ilçesi Derecik hakkında ayrıntılı bilgi haberimizde. İşte, Derecik ilçesi detayları...

DERECİK NEREDE?

Derecik, Kuzey Irak sınırında bulunan Şemdinli'ye 65, Hakkâri'ye 190 Kilometre uzaklıkta Kuzey Irak sınırında Hakkâri'ye bağlı ilçe.

2018 yılına kadar Şemdinli'ye bağlı bir belde olan Derecik, 18 Ekim 2018 tarihinde Hakkâriye bağlı ilçe olmuştur. İlçenin nüfusu 2018 yılı itibari ile 22.953'tür.

DERECİK ÖZELLİKLERİ

Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan ilçemiz tabiat güzelliği bakamından Hakkari ilinin en gözde ilçesidir. Türkiye'nin İran ve Irak'a hudut teşkil eden üçgeninde yer alır. Yüzölçümü 1452 km2, rakımı ise 1450 m'dir. Genellikle dağlık olan ilçemiz alanının %45'i ormanlık, %41'i tarıma elverişsiz alan, %10'u dört veya beş ay kullanılabilen çayır ve mera ve %4'ü tarıma elverişli alandır. Ormanlarda bulunan ağaçların cinsi genellikle meşedir.

Bölgede önemli dağlar Derecik bölgesinde Katina Tepe, Ortaklar bölgesinde Karadağ, Tahta taş Tepe, Süngü Tepe ve Akpınar Dağıdır. Ayrıca Eldir, Elmira, Geveroki dağları ilçemiz sınırlar içerisindedir. Bölgemiz Ova yönünden çok fakir olmasına rağmen büyük ve küçük 15 kadar yayla bulunmaktadır. En önemlilerinden Helana, Geveruk, Bestereş, ve Kani Haydar sayıla bilir.Bölgede; Haruna geçidi, Şapatan geçidi, Mezar gediği, Ortaklar Gediği, Ulaşan Gediği, Katina Boğazı , Gilini Gediği, Su Gediği önemli gedik ve geçişlerdir.

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