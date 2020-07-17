Derebucak'ta toplantı salonuna şehit kaymakamın ismi verildi Konya'nın Derebucak ilçesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın toplantı salonuna şehit kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün adı verildi.

Konya'nın Derebucak ilçesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın toplantı salonuna şehit kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün adı verildi.

Derebucak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Beyşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında yapılan protokol doğrultusunda kaymakamlığın birinci katında atıl haldeki iki oda birleştirilerek vakıf toplantı salonu haline dönüştürüldü.

Kararla salona Mardin'in Derik ilçesinde terör saldırısı sonucu görevi başında şehit düşen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün adı verildi.

Derebucak Kaymakamı Coşkun Doğan, ilçede fakir fukaraya yönelik kararların alınacağı toplantı salonunun hayırlı olması dileğinde bulunurken, adını yaşatmak istedikleri Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'e Allah'tan rahmet diledi.

Kaynak: AA