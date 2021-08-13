Derebucak'ta depremde ağır hasar gören binanın yıkımı gerçekleştirildi
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Derebucak'ta depremde ağır hasar gören binanın yıkımı gerçekleştirildi

Derebucak'ta depremde ağır hasar gören binanın yıkımı gerçekleştirildi
Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel

Konya'nın Derebucak ilçesinde, 2020 yılının Şubat ayında yaşanan 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrasında ağır hasarlı olduğu belirlenen iki katlı yapının yıkımı belediye ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Konya'nın Derebucak ilçesinde, 2020 yılının Şubat ayında yaşanan 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrasında ağır hasarlı olduğu belirlenen iki katlı yapının yıkımı belediye ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa, ilçeye bağlı Pınarbaşı Mahallesi Kayaarası Mevkisinde bulunan, depremde ağır hasar gördüğü tespit edilen binanın, Belediye ekiplerince yıkıldığını, ardından çevresel temizliğinin de tamamlandığını belirtti.

İlçede geçen yıl yaşanan depremin ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Konya İl Müdürlüğü'nün bölgedeki hasar tespit çalışması sonucunda 9'u az hasarlı, 1'i ise ağır hasarlı olmak üzere toplam 10 binanın hasar gördüğü tespit edilmiş ve Pınarbaşı Mahallesi'ndeki ağır hasarlı iki katlı taş yapının yıkılmasına karar verilmişti.???????

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Derebucak'ta depremde ağır hasar gören binanın yıkımı gerçekleştirildi
Derebucak'ta depremde ağır hasar gören binanın yıkımı gerçekleştirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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