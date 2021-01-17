Dere yatağındaki anne köpek ve yavrularını besleyip, barınağa teslim etti
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Dere yatağındaki anne köpek ve yavrularını besleyip, barınağa teslim etti

17.01.2021 17:13 | Son Güncelleme: 17.01.2021 17:17
Dere yatağındaki anne köpek ve yavrularını besleyip, barınağa teslim etti

HATAY'ın Erzin ilçesinde dere yatağındaki kayalıkların arasında havlama sesi duyan Aykut Alper, anne köpek ve 8 yavrusunu besleyip, bulundukları yerden alarak barınağa götürdü.

HATAY'ın Erzin ilçesinde dere yatağındaki kayalıkların arasında havlama sesi duyan Aykut Alper, anne köpek ve 8 yavrusunu besleyip, bulundukları yerden alarak barınağa götürdü.

İlçeye bağlı İsalı Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde yürüyen Aykut Alper, yol kenarındaki dere yatağındaki kayalıkların arasından bir köpeğin acı dolu havlamaları duydu. Bunun üzerine dere yatağına inen Alper, yeni doğum yapmış anne köpek ile 8 köpeğin olduğunu gördü. Markete giderek ekmek ve süt alan Alper, anne köpek ve yavrularının karınlarını doyurdu. Köpeklerin sesini duyunca içinin acıdığını belirten Alper, "Anne köpek resmen beni çağırıyordu. Karınlarını doyurdum. Onları, barınağa teslim etmek üzere götüreceğim" diye konuştu.Alper, bulunduğu yerden aldığı anne köpek ile yavrularını daha sonra barınağa götürdü.


Dere yatağındaki anne köpek ve yavrularını besleyip, barınağa teslim etti
Dere yatağındaki anne köpek ve yavrularını besleyip, barınağa teslim etti
Dere yatağındaki anne köpek ve yavrularını besleyip, barınağa teslim etti
Dere yatağındaki anne köpek ve yavrularını besleyip, barınağa teslim etti
Dere yatağındaki anne köpek ve yavrularını besleyip, barınağa teslim etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet SOYER

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