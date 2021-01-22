Dere yatağında mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı
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Dere yatağında mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

22.01.2021 10:24 | Son Güncelleme: 22.01.2021 10:28
Dere yatağında mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

DÜZCE'de dere yatağında mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

DÜZCE'de dere yatağında mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Köpek kendisini kurtaran itfaiye erine kendini sevdirdi.

Karahacı Musa Mahallesi'nde, Karaca Deresi'nde mahsur kalan köpeği fark eden vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Bir itfaiyeci ip merdivenle dere yatağına indi, kucağına aldığı köpeği yukarı çıkardı.Köpek, kendisini kurtaran itfaiye erinin yanına gelerek kendini sevdirdi. Herhangi bir yarası olmayan köpek daha sonra bölgeden ayrıldı.


Dere yatağında mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı
Dere yatağında mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ

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