Dere yatağına uçan beton mikserinin sürücüsü öldü ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, kontrolden çıkan beton mikserinin dere yatağına düşmesi sonucu sürücü Metin Ağaoğlu, yaşamını yitirdi.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, kontrolden çıkan beton mikserinin dere yatağına düşmesi sonucu sürücü Metin Ağaoğlu, yaşamını yitirdi.

Alanya'nın Konaklı Mahallesi Pamukyeri mevkii Şehit Abdullah Karakuş Caddesi'nde Metin Ağaoğlu'nun kullandığı 07 AAF 934 plakalı beton mikseri, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu dere yatağına uçtu. Sürücü Ağaoğlu, iş makinesinin içinde sıkıştı. Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı 3 asayiş timi, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu Metin Ağaoğlu sıkıştığı yerden çıkarılırken, bilinci açık şekilde yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından da Ağaoğlu, Alanya Alaattin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedaviye alınan Metin Ağaoğlu, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: DHA