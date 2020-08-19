Dere yatağına düşen genç kız 1 saatte ikna edilerek kurtarıldı
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Dere yatağına düşen genç kız 1 saatte ikna edilerek kurtarıldı

Dere yatağına düşen genç kız 1 saatte ikna edilerek kurtarıldıANTALYA'da alkollü olduğu ileri sürülen genç kız, 5 metre yükseklikten kurumuş dere yatağına düştü.

19.08.2020 07:50 | Son Güncelleme: 19.08.2020 07:58

Dere yatağına düşen genç kız 1 saatte ikna edilerek kurtarıldı

ANTALYA'da alkollü olduğu ileri sürülen genç kız, 5 metre yükseklikten kurumuş dere yatağına düştü. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik ikna çabalarının ardından genç kız vinç yardımıyla dereden çıkartıldı. Genç kız, Ben iyiyim, taksiyle giderim diyerek sağlık görevlilerinin müdahalesini kabul etmedi. İkna edilerek ambulansla hastaneye götürülen genç kız hastaneden de ayrıldı.

Olay, dün akşam saat 22.30 sıralarında Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Sarısu Mahallesi'nde yer alan kurumuş dere yatağında meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen ve alkollü olduğu ileri sürülen 20'li yaşlardaki genç kız, ticari taksiden inerek sokak üzerinde yürümeye başladı. Genç kızın yere düştüğünü görenler, yardım etmek istedi. Yardım talebini kabul etmeyen genç kız yoluna devam ederken, çevredekiler her ihtimale karşı genç kızı takip etmeye başladı.

'KURUMUŞ DERE YATAĞINA DÜŞTÜ'

Sokak üzerinde yer alan kurumuş dere yatağı kenarına geldiğinde dengesini kaybeden genç kız, yaklaşık 5 metre yükseklikten toprak olan dere yatağına düştü. Genç kızın düştüğünü gören Murat Demirel, aşağıya inerek yardım etmek istedi. Tüm çabalarına rağmen başarılı olamayan Demirel, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

'VİNÇLE AŞAĞIYA İNDİLER, 1 SAAT İKNA ETMEYE ÇALIŞTILAR'

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, vinç yardımıyla dere yatağına inerken, genç kızı sedyeye almak için yaklaşık 1 saatlik ikna etmeye çalıştı. İtfaiye ekiplerinin koronavirüse karşı maske verdiği genç, maskeyi bir süre taktıktan sonra çıkartarak attı. İtfaiye ekipleri sedyeye binmeye ikna ettikleri genç kızı yukarıya çıkarttı.

'ŞURADAN BİR TAKSİYLE GİDERİM'

Genç kız, kendisini hazır bekleyen sağlık görevlilerinin yardım talebini de kabul etmedi. Vücudunun çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralanan genç kız sağlık görevlilerine, Ben iyiyim, şuradan geçen bir taksiyle giderim diyerek ambulansa binmek istemedi. Olay yerinden uzaklaşmak isteyen genç kızı mahalle sakinleri ve polisler ikna ederek ambulansa binmesini sağladı. Genç kız, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Genç kızın hastane önünde tedaviyi kabul etmeyerek ayrıldığı öğrenildi.

'YALPALAYARAK BURAYA KADAR GELDİ'

Genç kızın yere düştüğünü görünce peşinden gittiklerini söyleyen mahalle sakinlerinden Mehmet Erdoğan Kader, Genç kız taksiden indi ve ardından yürürken yere düştü. Ben ve komşularım genç kızın peşinden gittik. Bize üniversite öğrencisi olduğunu söyledi. Kendisine eve bırakalım dedik ama kabul etmedi. Yalpalayarak buraya kadar geldi. Çok sarhoş olduğu için kendiliğinden düştü. Biz de hemen 112'yi aradık? dedi.

'ALKOL ALDIĞINI SÖYLEDİ'

Genç kızın dere yatağına düştüğünü gördükten hemen sonra kendisinin de hiç düşünmeden dere yatağına girdiğini anlatan Murat Demirel ise, Kız sağa sola doğru gidiyordu, ben araba çarpmasından korktum. Hemen polisi aradım. Düştüğünü görünce koşarak geldim. Burada dere var sandım. Boğulabilir korkusuyla bende aşağıya atladım. Aşağıda konuştuk ama bayağı sarhoştu. Hiçbir şekilde yardım talebimizi kabul etmedi. Alkol aldığını söyledi, elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştım ama bir türlü başarılı olamadım? diye konuştu.

Dere yatağına düşen genç kız 1 saatte ikna edilerek kurtarıldı

Kaynak: DHA

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