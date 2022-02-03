Denizli'de dere taştı; ev ve ahırları su bastı, 15 kişi kurtarıldı

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, sağanak ve karların erimesi nedeniyle taşan dere, Gerali Mahallesi'nde su baskınlarına neden oldu. Taşkında 25 ev ile ahır ve tarım arazileri, suyla doldu. Evlerinde mahsur kalan 15 kişi, kurtarıldı.

Sarayköy'de, sabah erken saatlerde sağanakla birlikte karların da erimesiyle Gerali Deresi taştı. Derenin yakınındaki Gerali Mahallesi'nde su baskınları meydana geldi. Mahalleden geçen suyun seviyesi, 1 metreyi buldu. Bölgede 25 ev ile ahır ve tarım arazileri, suyla doldu. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Sarayköy Belediyesi ve jandarma ekipleri, Gerali Mahallesi'ne sevk edildi. İtfaiye ekipleri, evlerinde mahsur kalan 15 kişiyi kurtardı. Ev ve ahırlardaki suların tahliyesi için çalışmalar sürdürülüyor.