Derdimiz görmemek değil, görülmemek
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Derdimiz görmemek değil, görülmemek

10.01.2021 07:32 | Son Güncelleme: 10.01.2021 07:37
Derdimiz görmemek değil, görülmemek

Otobüsle eve dönüyorum ve yine otobüsteki anonslar çalışmıyor.

Otobüsle eve dönüyorum ve yine otobüsteki anonslar çalışmıyor. Hiç şaşırmadım! Saat 20.30 ve 21.00'de yasak başlıyor. Hafif bir gerginlik var tabii. Akşam akşam şoföre hiç bulaşmadım. Zaten her zaman geçtiğim yol, bıraksalar otobüsü sürecek özgüvene sahibim. Ne de olsa 40 yıllık Bayrampaşalıyım!

Instagram'da gezerken Hamza Demir adlı kör bir arkadaşın profiline rastladım. Takibe alıp videolarını 'izledim'. "İşte buldum, tıpkı benim gibi bir adam" dedim kendi kendime. Kendiyle barışık, tek rakibinin yine kendisi olduğunu söyleyen bir stand-up'çı... Bir videosu var ki kırıldım gülmekten. Bir teyze var, Hamza'nın gösterisini izliyor ama gülmüyor. Gülenleri de susturuyor. Şöyle diyor: "Adam kör olmuş, hiç gülünür mü?"

Hamza Demir'in Instagram hesabı: @hamza_demir2

Neden gülmeyelim? Dünyanın haline bakın, gülmediğimiz günler için çok pişman olacağız bence. Gülecekseniz gülün, hiç tutmayın kendinizi. Kimin hayatı zor değil ki bizimki kolay olsun! Ancak zor olan kör olmak değil, bunu bir türlü anlatamıyoruz. 

Belirli günlerde her zaman anlatılır, bilirsiniz. "Onu yapamıyorlar, şuraya gidemiyorlar" gibi... Farkındalık olsun diye! Fakat bir işe yaramıyor. Hamza gibi yaptıklarımızdan bahsetmemizin zamanı geldi! Kör bir insanın yapamayacağı tek bir şey var, görmek. Onun haricindeki her şeyi yapabiliriz. Tabii sizi de yanımıza alarak başaracağız!

Çalışana, üretene destek olun, yolumuzu açın

Yurtdışına gidip gelenler, özellikle de Avrupa'ya, bana hep şunu söylüyor, bir bakan da söylemişti: "Avrupa'nın bilmem ne şehrinde ne kadar çok engelli ve yaşlı var." Oysa engelli oranı çok yüksek ülkelerin bile önündeyiz biz. Türkiye nüfusunun yüzde 12'den fazlası engelli. Bunlara onların anne-babalarını, eşlerini, çocuklarını da ekleyin. Çünkü onlar da bizim yaşadıklarımızı yaşıyor. Rakam üç katına çıkıyor, yani bizim yaşadığımız sorunlar ülkenin neredeyse yüzde 36'sını ilgilendiriyor.

Bizim dışarı çıkabilmemiz gerekiyor, iş ve sosyal hayata katılmalıyız. Size düşen de iş yapanı, çalışanı, üreteni desteklemek olmalı. Hamza ve ben de diğer arkadaşlarımızın yolunu açmalıyız. Ama yardımınıza ihtiyacımız var. Bizim sorunumuz görmemekten öte görülmemek. Sadece belirli günlerde ve haftalarda değil, bütün bir yılı birlikte yaşayalım. Geçen onlarca yılı birlikte geçiremedik. Bir tanesi daha geçip gitti geçen hafta. Gün bugündür.

Hamza Demir kardeşime de başarılarının devamını diliyorum. Mücadele bitmeyecek, hep birlikte daha çok engelliyi hayata kazandıracağız.

Kaynak: Hürriyet

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