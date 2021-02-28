Derby Countyli futbolcu Kazım Kazım, sosyal medyada ırkçı saldırıya maruz kaldı
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Derby Countyli futbolcu Kazım Kazım, sosyal medyada ırkçı saldırıya maruz kaldı

28.02.2021 15:09 | Son Güncelleme: 28.02.2021 15:12
Derby Countyli futbolcu Kazım Kazım, sosyal medyada ırkçı saldırıya maruz kaldı

İngiltere Championship ekiplerinden Derby County'de forma giyen Kazım Kazım, ülke futbolunda artan ırkçılık sorununun son mağduru oldu.

İngiltere Championship ekiplerinden Derby County'de forma giyen Kazım Kazım, ülke futbolunda artan ırkçılık sorununun son mağduru oldu.

Derby County Kulübünden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki Türk oyuncunun sosyal medya platformlarında mesajlar yoluyla ırkçı saldırıya uğradığı belirtildi.

Irkçılıkla mücadelede Kazım Kazım'a destek olmaya devam edileceği vurgulanan açıklamada, "Yaşananlardan tiksinti duyuyoruz. Sporda veya toplum içinde ırkçılığa yer yoktur. Derby County, ayrımcılık ve ön yargılı hareketlere yönelik sıfır tolerans politikası yürütmektedir. Irkçılık içerikli mesajlar, yaptırımların uygulanması amacıyla ilgili makamlara gönderildi. Sosyal medyada ırkçılık, ne yazık ki her geçen gün yayılmaya devam ediyor. Bireyler, hesaplarının ardına kolayca saklanabiliyor. Bu durum, böyle gitmemeli. Her zaman yanındayız Kazım." ifadeleri kullanıldı.

Son dönemde attığı gollerle takımının başarısında önemli pay sahibi olan Kazım Kazım da bu konuda verdiği destek için kulübüne teşekkür etti.

İngiltere futbolunda Manchester United'da forma giyen Anthony Martial ve Axel Tuanzebe'nin yanı sıra Chelseali Antonio Rudiger ve Reece James gibi birçok futbolcu, son dönemde sosyal medyada ırkçı saldırılara maruz kalmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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