Derbent'te Şivlilik Geleneği

Konya'nın Derbent ilçesinde, şivlilik geleneği sürdürülüyor.

Derbent'te kandil sabahı sokaklara çıkan çocuklar, gruplar halinde komşu evlerini ziyaret ederek, "şivlilik" adı verilen şekerlemelerini istedi.

Derbent İlkokulu öğrencileri ise, gelenek çerçevesinde Derbent Belediyesini ziyaret etti. İlkokul öğrencileri, poşetler içerisindeki şivliliklerini aldıktan sonra belediyeden ayrıldı.

Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Konya'da üç ayların başlangıcında gerçekleştirilen bu etkinliğin ayrı bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Bu gelenek ile üç ayların heyecanına çocukların da katıldığını vurgulayan Acar, şunları kaydetti:

"Üç aylar, çocuklarımızın sabah namazından sonra elleriyle şivlilik toplamasıyla başlar. Bu, hem o çocukları sevindirmenin, mutlu etmenin, hem de bu mübarek ayların ailece sevinçle karşılandığının göstergesidir. Çocuklara, şefkat ve paylaşma duygusu, bu kültürle aşılanmaya çalışılıyor. Hediyeleşme ve karşılıklı yapılan paylaşımlar, dinimizin değerlerini öğretmede çok önemli bir yer tutuyor. Bu anlamda, bu şivlilik geleneğine Derbent Belediyesi olarak bizler de her yıl destek veriyoruz. Çocuklarımızı sevindiriyoruz."