: Depremzedelerin yaraları sarılıyor

24.02.2020 18:43 | Son Güncelleme: 24.02.2020 18:45

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Havadan çekilen görüntüler

İran'daki depremin en çok hissedildiği Van'ın Başkale ilçesinde vatandaşların yaralarının sarılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki depremde Van'ın Başkale ilçesinde depremde en çok etkilenen Özpınar, Güvendik, Gelenler ve Kaşkol mahallelerinde vatandaşların mağduriyeti gideriliyor. Depremde 9 kişinin hayatını kaybettiği ve 32 vatandaşın yaralandığı mahallerde devletim imkanları seferber edildi. Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından bölgeye gönderilen yakalık bin 500 çadır depremzedeler için hazır hale getirildi. Soba ve ısıtıcılarla ısınmaları sağlanan çadırlara ilk başta yaklaşık 700 yatak kuruldu.

Kaynak: AA

Haber Videosu