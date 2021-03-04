Depremzedelerin eşyaları için hassas çalışma

İZMİR'de, geçen yıl 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların molozlarının depolandığı alanda çalışan 25 işçi depremzedelere ait anıları ve eşyaları bulmak için arama çalışmalarını sürdürüyor. Polis eşliğinde yapılan aramalar sonucu ulaşılan eşyalar sahiplerine teslim ediliyor.

İzmir'de can kayıplarının yaşandığı depremde yıkılan Rıza Bey, Emrahlar, Doğanlar ve Yağcılar apartmanlarından çıkan moloz yığınları, Menemen ilçesi Koyundere Mahallesi'nde bulunan güvenlik depolama sahasında muhafaza ediliyor. 7 gün 24 saat boyunca polis ekipleriyle korunan moloz yığınlarında, depremzedelere ait eşyalar, ihaleyi alan bir firma tarafından ayrıştırılıyor. Yapılan hassas çalışmalar sonucu ulaşılan çanta, altın, takı, oyuncak ya da fotoğraf albümü gibi eşyalar polis ekiplerine teslim ediliyor. Ayrıştırma işlemi ise polis ekipleri tarafından kamerayla kayıt altına alınıyor. Ayrıştırma işlemi yapan 25 işçinin, her sabah mesaiye geldiklerinde ve alandan ayrılırken polisler tarafından üst aramaları yapılıyor.

'YÜKLÜ MİKTARDA PARA VE ZİYNET EŞYASI BULUNDU'Enkazdan manevi yönü yüksek eşyalar çıktığı gibi yüklü miktarda altın ve paranın da çıktığını dile getiren firmanın koordinatörü Coşkun Cihangir , "Burada yıkılan dört binanın enkazı bulunuyor. Bu binalar Rıza Bey, Doğanlar, Emrah ve Yağcıoğlu apartmanları. Bu binalar büyük bir trajedinin yaşandığı binalarımızdı. Molozların arasından vatandaşlarımızın değerli eşyalarını bulmak için ayrıştırma işlemi yapmaktayız. Bir nebze de olsa depremzedelere yardımcı olmak için altınlarını, paralarını, değerli eşyalarını, fotoğraf albümlerini, çocuklara ait oyuncakları bulmaktayız. Emrah ve Rıza Bey apartmanlarında çalışmalarımızı tamamladık. Diğer iki binada da çalışmalarımız devam ediyor. Şu ana kadar yüklü miktarda para ve ziynet eşyası bulundu. Polis nezdinde teslim alındı ve zabıt tutularak savcılığa gönderildi. Büyük acıları var, depremzedelerin bu acısını bir nebze de olsa eşyalarını bularak azaltmak bizleri mutlu ediyor. Bin kamyonun üzerinde moloz geldi. Alanda toplamda 25 kişi çalışıyor" dedi.ŞEHİT ANNESİNİN OĞLUNA AİT PARA ÇANTASINI BULUP, TESLİM ETTİK'2 aydır çalışmaların devam ettiğini belirten Cihangir, 15 gün içinde çalışmaları tamamlamayı planladıklarını kaydetti. Bir annenin depremde vefat eden çocuklarına ait oyuncakların bulunması için enkazın olduğu alana gelerek ekibe fotoğraflarını gösterdiğini ifade eden Cihangir, "Rıza Bey Apartmanı'nda yaşayan bir hanımefendi bu bölgeye geliyordu. Kendisi deprem sırasında işte olduğu için çocukları ve annesi rahmetli olmuş. Buraya gelerek dışarıdan çalışmaları izledi. Bizden çocuklarına ait oyuncakları ve fotoğraflarının bulunduğu hafıza kartını bulmamızı istedi. Bizlere oyuncakların fotoğrafını gösterdi. Geri kalan eşyalar için hiç umurunda olmadığını söyledi" dedi.Yine bir gün bir şehit annesinin geldiğini belirten Cihangir, şöyle devam etti: "Oğlunu akşam rüyasında görmüş. Oğluna ait parası enkazda kalmış. Geldiği gün o varken biz o para çantasını bulduk. Ekiplerimiz haber verdiğinde, paranın kapıda bekleyen kişiye ait olduğunu öğrendiğimizde tüylerimiz diken diken oldu. Burada çalışırken çok büyük şeyler yaşıyoruz. Personel depremzedelere ait eşyalar konusunda çok hassas davranıyor. Bu alanın trajik bir atmosferi var."'ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMIZLA ÇOK DUYGUSAL ANLAR YAŞIYORUZ'

Yaptıkları çalışmaların psikolojik olarak çok büyük bir etkisi olduğunu aktaran saha şefi Harun Çolak (50) ise yapılan çalışmalarda personelin çok hassas davrandığını belirtip, "İş makinelerimiz enkazdan bir parça alıyor ve düz bir zemine yavaş bir şekilde seriyor. Değerli eşyalara bakıyoruz ve o eşyaları çıkarmaya çalışıyoruz. Burada çalışmalar titizlikle ve hassas bir şekilde gerçekleştiriliyor. Bulduklarımızı polis arkadaşlarımıza teslim edip, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kepçe aldığı molozu serdikten sonra demir ve taş parçaları ile kıyafetleri ayrıştırıyoruz daha sonra tırmıklarla aramaya devam ediyoruz. Çalışma arkadaşlarımızla çok duygusal anlar yaşıyoruz. Çocuklara ait oyuncakları, kıyafetlerini görüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eda Ebru NANECİ