Depremzedelere yardım paketleri teslim edildi
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Depremzedelere yardım paketleri teslim edildi

10.03.2021 15:26 | Son Güncelleme: 10.03.2021 15:30
Depremzedelere yardım paketleri teslim edildi

Kuşadası AKUT Temsilciliği İzmir depreminden etkilenen ailelerin yaralarını sarmaya devam ediyor.

Kuşadası AKUT Temsilciliği İzmir depreminden etkilenen ailelerin yaralarını sarmaya devam ediyor. Bu kapsamda Kuşadası'nda depremden olumsuz etkilenen 100 aileye destek paketi dağıtıldı.

İzmir Depremi Acil Destek Fonu projesi geçtiğimiz günlerde hayata geçirildi. AKUT gönülleri proje kapsamında temin edilen ürünler ile zor durumdaki ailelerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek destek paketleri hazırladı. Hijyen paketleri gene AKUT gönüllülerinin emeği ile ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

İzmir Depremi'nden olumsuz etkilenen ailelerin tespit edilmesi ve bu ailelere ulaşılmasında Kuşadası Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürlüğü ile Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nden destek alındı.

Paket içerisindeki ürünler belirlenirken pandemi koşulları da dikkate alındı. Ailelerin temel temizlik ihtiyaçları arasında yer alan; sabun, şampuan, diş macunu, bulaşık deterjanı, peçete gibi ürünlere ek olarak kişisel hijyen ürünleri de unutulmadı. Dağtılan destek paketlerinde korona virüs salgınına karşı maske ve kolonya da yer verildi. - AYDIN

Depremzedelere yardım paketleri teslim edildi
Depremzedelere yardım paketleri teslim edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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