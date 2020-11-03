Depremzedelere ait erzak ve battaniyeleri evlerine götüren kadınlar vatandaşın kamerasına yakalanınca çıldırdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Depremzedelere ait erzak ve battaniyeleri evlerine götüren kadınlar vatandaşın kamerasına yakalanınca çıldırdı

03.11.2020 13:49 | Son Güncelleme: 03.11.2020 14:01

İzmir'deki depremde evleri herhangi bir hasar almayan iki kadın, depremzedeler için toplanan battaniye ve erzakları alarak evine götürdüğü anda bir vatandaşın kamerası tarafından videoya alındı. Kadınların

Ellerinde battaniye ve erzak poşetleriyle oturdukları binanın içine girerken yakalanan iki kadın, kendilerini çeken vatandaşa utanmadan tepki gösterdi.

"KIZIM SEN MACERA MI ARIYORSUN?"

"Sizin evleriniz hasarlı mı?" sorusuna "Evet" diyen iki kadına, video çeken vatandaş, "Ama evlerinize giriyorsunuz şu an. Neden erzak ve battaniyeleri evinize götürüyorsunuz?" sözleriyle tepki gösterdi. Bunun üzerine kadınlardan biri "Onun evde hastası var, kızım sen macera mı arıyorsun? İstediğimizi alırız, senin mi? " diyerek pişkin bir tavırla cevap verdi.

PİŞKİN PİŞKİN BAĞIRDILAR

Kamera ile o anları kaydeden kadın ise "Evleri olmayan, çadırda kalan insanların hakkını alıyorsunuz. Bornova'nın göbeğinde eviniz sapasağlam duruyor. Yaptığınız ayıptır, günahtır" diyerek tepki gösterdi. Evlerine doğru umarsızca ilerleyen kadınların "Gelsene aptal" diye bağrışları ve hakaretleri izleyenleri pes dedirtti.

Depremzedelere ait erzak ve battaniyeleri evlerine götüren kadınlar vatandaşın kamerasına yakalanınca çıldırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Osman Durmuş Süleyman Soylu Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Şeyma Subaşı İkbal Gürpınar Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Tisserand Okan Buruk Burak Yılmaz Josef De Souza
Daha Fazla İzmir Deprem Viyana Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Depremzedelere ait erzak ve battaniyeleri evlerine götüren kadınlar vatandaşın kamerasına yakalanınca çıldırdı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.11.2020 14:00:58. #1.14#
title