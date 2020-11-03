Depremzedelere ait erzak ve battaniyeleri evlerine götüren kadınlar vatandaşın kamerasına yakalanınca çıldırdı

İzmir'deki depremde evleri herhangi bir hasar almayan iki kadın, depremzedeler için toplanan battaniye ve erzakları alarak evine götürdüğü anda bir vatandaşın kamerası tarafından videoya alındı. Kadınların

Ellerinde battaniye ve erzak poşetleriyle oturdukları binanın içine girerken yakalanan iki kadın, kendilerini çeken vatandaşa utanmadan tepki gösterdi.

"KIZIM SEN MACERA MI ARIYORSUN?"

"Sizin evleriniz hasarlı mı?" sorusuna "Evet" diyen iki kadına, video çeken vatandaş, "Ama evlerinize giriyorsunuz şu an. Neden erzak ve battaniyeleri evinize götürüyorsunuz?" sözleriyle tepki gösterdi. Bunun üzerine kadınlardan biri "Onun evde hastası var, kızım sen macera mı arıyorsun? İstediğimizi alırız, senin mi? " diyerek pişkin bir tavırla cevap verdi.

PİŞKİN PİŞKİN BAĞIRDILAR

Kamera ile o anları kaydeden kadın ise "Evleri olmayan, çadırda kalan insanların hakkını alıyorsunuz. Bornova'nın göbeğinde eviniz sapasağlam duruyor. Yaptığınız ayıptır, günahtır" diyerek tepki gösterdi. Evlerine doğru umarsızca ilerleyen kadınların "Gelsene aptal" diye bağrışları ve hakaretleri izleyenleri pes dedirtti.