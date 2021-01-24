Depremzedeler için yapılan konutlar drone ile görüntülendi (2)
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Depremzedeler için yapılan konutlar drone ile görüntülendi (2)

24.01.2021 15:32 | Son Güncelleme: 24.01.2021 15:40

Elazığ Akçakiraz 111 Konut (drone) Elazığ Aksaray Mahallesi (drone) Elazığ Karşıyaka Mahallesi (drone) Elazığ Sivrice 307 Konut (drone) Elazığ Yazıkonak Mahallesi (drone) Yemişlik Bizmişen Mahallesi (drone) ELAZIĞ - Elazığ'da meydana gelen depremin ardından depremzedeler için yapılan konutlar...

Elazığ Akçakiraz 111 Konut (drone)

Elazığ Aksaray Mahallesi (drone)

Elazığ Karşıyaka Mahallesi (drone)

Elazığ Sivrice 307 Konut (drone)

Elazığ Yazıkonak Mahallesi (drone)

Yemişlik Bizmişen Mahallesi (drone) ELAZIĞ - Elazığ'da meydana gelen depremin ardından depremzedeler için yapılan konutlar drone ile görüntülendi. (2)

Depremzedeler için yapılan konutlar drone ile görüntülendi (2)
Depremzedeler için yapılan konutlar drone ile görüntülendi (2)
Depremzedeler için yapılan konutlar drone ile görüntülendi (2)
Depremzedeler için yapılan konutlar drone ile görüntülendi (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı

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