Depremzedeler için yapılan konutlar drone ile görüntülendi (2)

Elazığ Akçakiraz 111 Konut (drone) Elazığ Aksaray Mahallesi (drone) Elazığ Karşıyaka Mahallesi (drone) Elazığ Sivrice 307 Konut (drone) Elazığ Yazıkonak Mahallesi (drone) Yemişlik Bizmişen Mahallesi (drone) ELAZIĞ - Elazığ'da meydana gelen depremin ardından depremzedeler için yapılan konutlar...