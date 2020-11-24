Depremzede öğretmenlere "24 Kasım Öğretmenler Günü" kutlaması
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24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

Depremzede öğretmenlere "24 Kasım Öğretmenler Günü" kutlaması

24.11.2020 18:31 | Son Güncelleme: 24.11.2020 18:34
Depremzede öğretmenlere

İzmir Büyükşehir Belediyesinin tahsis ettiği konutlarda kalan depremzede öğretmenler için 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlaması yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin tahsis ettiği konutlarda kalan depremzede öğretmenler için 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlaması yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 30 Ekim depreminde evini kaybeden ve Uzundere Konutları'nda kalan Zehra Erkan'ı ziyaret eden ekipler, Öğretmenler Günü'nü pastayla kutladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erkan, "Teşekkür ediyorum. Gerçekten çok büyük bir sürpriz oldu. İyi ki varsınız, iyi ki yanımızdasınız. Bize bu zor günlerde yardım etmenizden dolayı çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Belediye ekipleri, Örnekköy'deki Sosyal Projeler Yerleşkesi misafirhanesinde kalan depremzedelerden emekli sınıf öğretmeni Sevim Toros'a da sürpriz yaptı.

Toros, belediyelerin desteğiyle depremzedelerin kendilerini yalnız hissetmediğini vurgulayarak, "Böyle bir şey yapmanız beni çok mutlu etti. Öğretmenler Günü'nde yapayalnız kalmadım. Zor günümde yanımda oldunuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz

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