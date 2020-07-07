Depremzede nasıl yazılır? TDK'ya göre Depremzede mi, deprem zede mi? Depremzede ne demek? Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "Depremzede". Peki, Deprem zede nasıl yazılır? TDK'ya göre depremzede mi, deprem zede mi yazılır?

Depremzede kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, depremzede TDK'ya göre nasıl yazılır? Deprem zede nasıl yazılır? Deprem zede mi, Deprem zede mi? TDK'ya göre depremzede kelimesinin doğru yazılışı haberimizde. TDK'YA GÖRE DEPREMZEDE NASIL YAZILIR? Deprem zede: Yanlış Depremzede: Doğru DEPREMZEDE İLE ÖRNEK CÜMLELER Depremzede: isim, Türkçe deprem + Farsça -zede Depremde zarar görmüş kimse: "Eksi yirmi derecede Kızılay'ın çadırları içinde titreşen depremzedeler, donmama savaşı veriyor." - Haldun Taner