Depremzede nasıl yazılır? TDK'ya göre Depremzede mi, deprem zede mi? Depremzede ne demek?
Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "Depremzede". Peki, Deprem zede nasıl yazılır? TDK'ya göre depremzede mi, deprem zede mi yazılır?
07.07.2020 11:53 | Son Güncelleme: 07.07.2020 12:18
Depremzede kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, depremzede TDK'ya göre nasıl yazılır? Deprem zede nasıl yazılır? Deprem zede mi, Deprem zede mi? TDK'ya göre depremzede kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.
TDK'YA GÖRE DEPREMZEDE NASIL YAZILIR?
Deprem zede: Yanlış
Depremzede: Doğru
DEPREMZEDE İLE ÖRNEK CÜMLELER
Depremzede: isim, Türkçe deprem + Farsça -zede
Depremde zarar görmüş kimse:
"Eksi yirmi derecede Kızılay'ın çadırları içinde titreşen depremzedeler, donmama savaşı veriyor." - Haldun Taner