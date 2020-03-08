Depremzede 76 yaşındaki Naciye teyzeye, kadınlar günü sürprizi
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Dünya Kadınlar Günü, Elazığ, Deprem

Depremzede 76 yaşındaki Naciye teyzeye, kadınlar günü sürprizi

Depremzede 76 yaşındaki Naciye teyzeye, kadınlar günü sürprizi Eşi 7 yıl önce vefat eden ve yalnız kalan 76 yaşındaki Naciye Güney, deprem nedeniyle ağır hasar alan evinden ayrılıp, konteyner kente yerleşmek zorunda kaldı Konteyner kentte kalan Naciye teyzenin hayatında ilk defa kadınlar...

08.03.2020 11:37 | Son Güncelleme: 08.03.2020 11:39
Depremzede 76 yaşındaki Naciye teyzeye, kadınlar günü sürprizi

Depremzede 76 yaşındaki Naciye teyzeye, kadınlar günü sürprizi

Eşi 7 yıl önce vefat eden ve yalnız kalan 76 yaşındaki Naciye Güney, deprem nedeniyle ağır hasar alan evinden ayrılıp, konteyner kente yerleşmek zorunda kaldı

Konteyner kentte kalan Naciye teyzenin hayatında ilk defa kadınlar günü kutlandı

ELAZIĞ - Elazığ depremi sonrası konteyner kentte yaşamaya başlayan kocası 7 yıl önce vefat etmesi nedeniyle yalnız kalan 76 yaşındaki Naciye Güney'in hayatında ilk defa kadınlar günü kutlandı.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Bu kapsamda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli depremin ilk anından itibaren sahada Psikososyal Destek Hizmeti başta olmak üzere depremzedelere yönelik bir çok aktivite gerçekleştiriyor. PSD hizmeti veren uzmanlar, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla Doğukent Mahallesi'ndeki 900 konteyner evin bulunduğu geçici barınma merkezindeki kadınlara karanfil dağıttı. Uzman ekipler, Mustafapaşa Mahallesi'nde oturan ve depremde evi ağır hasar gördükten sonra konteynere yerleşen 76 yaşındaki Naciye Güney'e de sürpriz bir ziyarette bulundu. Ekipler, Güney'in yalnız kaldığı konteynere giderek karanfil verip, onun kadınlar gününü kutladı. 7 yıl önce eşini kaybeden ve tek başına yaşamaya başlayan Naciye Güne ise ziyaretten ötürü çok mutlu olduğunu belirterek hayatında ilk kez kadınlar gününün kutlandığını ifade etti.


"İlk defa böyle bir şey yaşadım"

Hayatında ilk kez 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ziyaret edildiğini ve bundan dolayı da mutlu olduğunu dile getiren Naciye Güney, " Mustafapaşa Mahallesi'nde oturuyordum. Depremden sonra konteynere yerleştim. Bugün de beni ziyaret ettiler, çok mutluyum. Allah razı olsun. Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşadım" ifadelerini kullandı.

PSD görevlisi Nevin Yıldız Evliyaoğlu ise " 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak için Doğukent konteyner yaşam alanında yaşayan Naciye teyzemize geldik. O'nun Dünya Kadınlar Günü'nü kutladık. Bizi, çok güzel bir güler yüzle karşıladı. Kendisinin Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan ilk kişiler olduğumuzu söyledi. Bu bizim için çok önemli çünkü tüm kadınlar bizim için önemli. Onların bugün değil her gün yanlarında olmaya çalışıyoruz. Kapısına çiçeklerle gittik ve kapıda bizi görünce çok sevindi, evinde bizi misafir etti. Kendisine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Depremzede 76 yaşındaki Naciye teyzeye, kadınlar günü sürprizi

Kaynak: İHA

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Depremzede 76 yaşındaki Naciye teyzeye, kadınlar günü sürprizi

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