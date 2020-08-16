Depremin telsiz konuşmaları tüyleri diken diken ediyor
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Depremin telsiz konuşmaları tüyleri diken diken ediyor

17 Ağustos 1999 tarihinde yaşanan ve binlerce insanın hayatını kaybettiği Marmara Depremi'nin üzerinden 17 yıl geçti.

Depremin telsiz konuşmaları tüyleri diken diken ediyor
16.08.2020 13:52 | Son Güncelleme: 16.08.2020 13:56

17 Ağustos 1999 tarihinde yaşanan ve binlerce insanın hayatını kaybettiği Marmara Depremi'nin üzerinden 17 yıl geçti. Acılar hala ilk günkü gibi tazeliğini korurken, deprem gecesi polis ekiplerinin konuşmaları felaketin boyutunu gözler önüne seriyor.

17 Ağustos 1999 yılında meydana gelen depremin acıları hala tazeliğini korurken, üzerinden 21 yıl geçmesine rağmen izleri Kocaeli'nin her köşesinde görülüyor. Deprem gecesi Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı konuşmalar felaketin boyutunu gözler önüne seriyor. İl genelinin hemen hemen her mahallesinden anons eden ekipler yıkılan binaların olduğunu '155 Haber Merkezi'ne bildiriyor. Ekipler yıkılan binaların olduğunu anons ederken, altında kalanların olduğunu ve çığlıkların geldiğini de ifade ediyor. Dönemin Kocaeli Valisi Memduh Oğuz bir süre sonra telsiz konuşmalarına girerek emniyet müdürlüğünün durumunu soruyor. Ekipler ise binada küçük hasarın olduğunu, kendilerinin dışarıda bulunduğunu ifade ediyor.

Deprem gecesi polis telsizlerinde yaşanan diyaloglar şöyle:

"- Merkez deprem oluyor

Anlaşıldı dikkatli olun

Merkez sakin olsun. İlçeler dahil, herhangi bir hasar, kayıp var mı tespit ettirelim

Burada ışıklar gitti

Merkez 60 Evler'de acayip deprem oldu

Anlaşıldı. Doğrudur dikkatli olun

Adliye lojmanlarının batı tarafında bina komple yıkıldı

Karakolun yan tarafında 4 katlı bina komple yıkıldı

Merkez itfaiyeye bilgi verelim, faaliyete geçsinler. Tüm görevlilerimizi göreve çağırın

Benzinliğin bahçesindeki 4-5 katlı bina tamamen çöktü

Terminal yanındaki bina tamamen çöktü. 5-10 kişi altında kaldı, inlemeler var. Biz yardım ediyoruz ama tamamen enkazın altındalar

İGSAŞ sitelerinde 5 katlı bina önümde çökük duruyor

Merkez terminalde elektrikler kesik, kısmen yıkıklar mevcut, biz dışarıdayız

NATO ve Denizciler Caddesi'nde bazı binalarda çökme var

Anlaşıldı arka tarafta bina çöktü. Lojmanların oraya ambulans gelsin. Burada yaralılar var

Vali Memduh Oğuz: Müdüriyet binasının durumu nedir

Küçük çapta hasarlar mevcut. Hepimiz binayı boşalttık, emniyet müdürlüğümüzde herhangi bir can kaybı yok sayın valim

Terminalin arka tarafında bayan sıkışmış yardım istiyor

Merkez tekrar deprem oluyor"

(Refik Fidan/İHA)

Kaynak: İHA

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