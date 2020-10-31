Depremin habercisi olduğu söylenen Mavi Dolunay İstanbul'da görüntülendi
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Depremin habercisi olduğu söylenen Mavi Dolunay İstanbul'da görüntülendi

31.10.2020 21:20 | Son Güncelleme: 31.10.2020 21:39

Depremi tetiklediği öne sürülen Mavi Dolunay, 76 yıl sonra ilk defa dünyanın her yerinden görüntülendi. Bu nadir doğa olayını gören İstanbullular, cep telefonlarıyla video ve fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştirdi.

Normalde 3 yılda bir gerçekleşen Mavi Dolunay, 76 yıl sonra ilk defa dünyanın her yerinden görüntülendi. Yıl içinde toplamda 12 defa oluşan Dolunay'dan biri olan Mavi Dolunay, İstanbul'da da vatandaşların objektifine yansıdı. Bu nadir doğa olayını gören İstanbullular, cep telefonlarıyla video ve fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştirdi.

İşte o fotoğraflar:

Depremin habercisi olduğu söylenen Mavi Dolunay İstanbul'dan görüldü
Depremin habercisi olduğu söylenen Mavi Dolunay İstanbul'dan görüldü
Depremin habercisi olduğu söylenen Mavi Dolunay İstanbul'dan görüldü
Depremin habercisi olduğu söylenen Mavi Dolunay İstanbul'dan görüldü

DEPREMLE İLGİSİ VAR MI?

Öte yandan, Mavi Dolunay'ın İzmir'de meydana gelen yıkıcı depremle ilgisi olup olmadığı sorusunu ünlü astrolog Aysun Koç yanıtladı.

Aysun Koç, konuyla ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"31 Ekim 17:49'da Boğa burcunun 08:38 derecesinde bir Uranüsyen Mavi Dolunay gerçekleşecek. Normalde bir ayda tek dolunay olur. Nadiren 2 dolunay olur. Bu nedenle bu ay olan ikinci dolunaya Mavi Dolunay diyoruz. Türkiye haritasının 12. evinde gerçekleşen dolunay İstanbul için 1. evrede gerçekleşecek.

"16 KASIM'A KADAR DEPREM RİSKİ DEVAM EDİYOR"

Uranüs'le tam kavuşum halinde gerçekleşeceği için; beklenmeyeni bekle diyor adeta. Uranüs Boğa burcunda ve bu dolunayda başrolde olduğu için deprem zaten en belirgin etkisi. İzmir'den sonra, 16 Kasım'a kadar deprem riski devam ediyor maalesef. İkinci problemli konu olarak; Mavi Dolunay 12-6 aksında olduğu için, Kovid 19 sebebiyle hastanelerin daha çok dolacağını öngörebiliriz. Hapishanelerle ilgili gelişmeler de olabilir. Üçüncüsü ise; maalesef ekonomik dengesizliğin devam etmesi. Ülke olarak gizli düşmanlıklara maruz kalabiliriz."

MAVİ DOLUNAY NEDİR?

Dünya'da meydana gelen volkanik patlamalar ve orman yangınlarının sebep olduğu toz bulutlarının hareketi nedeniyle mavi ve tonlarında gözüken Dolunay, gökbilimciler tarafından Mavi Ay olarak tanımlanmıştır. Aslında Ay'ın rengi değişmemekte, ancak toz bulutları sebebiyle Ay mavi renkte görülmektedir.

Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi, mavi ay ile ilgili şu açıklamaları yaptı:

'Mavi Ay' bir tanıma göre bir takvim yılı (Güneş takvimi) içerisinde gerçekleşen 13. dolunay evresine verilen geleneksel bir isimdir. Ay takvimlerinde, bir takvim ayı aynı evre ile başlar aynı evre ile biter. Ancak bizim de günlük olarak kullandığımız Güneş takvimlerinde bir ay bizim astronomide 'sinodik dönem' dediğimiz ve birbirini takip eden aynı iki evre arasında geçen süre (örneğin iki Dolunay arasındaki süre) ile tanımlanmaz.

Mavi Ay, ilk kez 1883 yılında belirgin bir şekilde görüldü ve kayıtlara geçti. Öte yandan mavi rengine en yakın Mavi Dolunay, 1991 yılında görüntülendi.

Depremin habercisi olduğu söylenen Mavi Dolunay İstanbul'da görüntülendi

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