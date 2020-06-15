Depremin ardından Elmalı Köyü'nde yaralar sarılmaya başlandı
Elmalı Köyü'ndeki yıkılan evler Köye gelen Kızılay ekipleri Bingöl Valisi Kadir Ekinci'nin köyde inceleme yapması ve vatandaşlarla konuşması BİNGÖL - Bingöl'de meydana gelen depremin ardından Yedisu ilçesi Elmalı Köyü'nde yaralar sarılmaya başlandı.
15.06.2020 13:37 | Son Güncelleme: 15.06.2020 13:41
Elmalı Köyü'ndeki yıkılan evler
Köye gelen Kızılay ekipleri
Bingöl Valisi Kadir Ekinci'nin köyde inceleme yapması ve vatandaşlarla konuşması BİNGÖL - Bingöl'de meydana gelen depremin ardından Yedisu ilçesi Elmalı Köyü'nde yaralar sarılmaya başlandı.
Kaynak: AA