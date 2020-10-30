Depreme canlı yayında yakalandılar, korkuya kapılıp besmele çekmeye başladılar
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Depreme canlı yayında yakalandılar, korkuya kapılıp besmele çekmeye başladılar

30.10.2020 17:30 | Son Güncelleme: 30.10.2020 17:51

Aydın'ın Söke ilçesinde yerel bir televizyon kanalında depreme canlı yayında yakalanan konuklar, sarsıntının şiddetiyle büyük korku yaşadı.

İzmir'de 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Seferihisar açıkları olan deprem Aydın'ın Söke ilçesinde de hissedildi. İlçede yerel bir televizyon kanalında program yaptıkları sırada depreme canlı yayında yakalanan konuklar, sarsıntının şiddetiyle büyük panik yaşadı. Korkuları yüzlerinden okunan konuklar, besmele çekmeye başladı.

Depreme canlı yayında yakalandılar, korkuya kapılıp besmele çekmeye başladılar
Haber Yorumları (3)
İNSAN: Çok geçmiş olsun İzmir. Yalnız yaşlı amcanın sakinliği takdire şayan. ??
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SON..: allahıma şükürler olsun. . imana getiren bir afeti var. .
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KESİCİ: Kardeş başlığı bi daha oku bulamazsan hatayı bana sor ?
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