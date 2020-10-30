Depreme canlı yayında yakalandılar, korkuya kapılıp besmele çekmeye başladılar

Aydın'ın Söke ilçesinde yerel bir televizyon kanalında depreme canlı yayında yakalanan konuklar, sarsıntının şiddetiyle büyük korku yaşadı.

İzmir'de 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Seferihisar açıkları olan deprem Aydın'ın Söke ilçesinde de hissedildi. İlçede yerel bir televizyon kanalında program yaptıkları sırada depreme canlı yayında yakalanan konuklar, sarsıntının şiddetiyle büyük panik yaşadı. Korkuları yüzlerinden okunan konuklar, besmele çekmeye başladı.