Depreme canlı yayında yakalanan CNN TÜRK Spikeri Meltem Bozbeyoğlu'nun editör Emine Şilan Bozyurt'a, "Şilan, annemi ara" demesi Türkiye'nin gündemine oturdu.Depreme canlı yayında yakalanan spiker Meltem Bozbeyoğlu kimdir? İşte, detaylar...

DEPREME CANLI YAYINDA YAKALANAN SPİKER MELTEM BOZBEYOĞLU KİMDİR?

5 Aralık 1992'de doğdu. İlköğrenim ve lisenin ardından İstanbul Kültür Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünü dereceyle bitirdi. Eğitim hayatına İstanbul Üniversitesi Halka İlişkiler Reklamcılık bölümüyle devam etti. Okul stajlarını basın sektöründe tamamladı.

Mesleğe ilk adımı 2012 yılında, Anadolu Ajansı Spor Servisinde başlayan Bozbeyoğlu, iki yıl boyunca ajans muhabirliği yaptı. Spor dünyasındaki gelişmeleri takip etti.

İkinci durağı 2014 yılında TRT'de yayınlanan Spor Kritik programı oldu. İşin mutfağında rejide görev aldı. Aynı yıl içerisinde, diksiyon, spikerlik, sunuculuk, hızlı ve etkili konuşma eğitimlerini tamamladı.

Özveri ile bağlı olduğu mesleğine, İstanbul FM'de devam etti. Burada da 2 yıl boyunca, radyoda saat başı, canlı yayın yaparak, haber içeriklerini hazırladı. Ses, nefes ve artikülasyonunu radyoda geliştiren Bozbeyoğlu, kariyerine televizyonda devam etme kararı aldı ve Kanal7 Haber Merkezi'ne transfer oldu

4 yıl boyunca, doğal afetten, savaş bölgesine, ekonomik gelişmelerden, siyasete birçok alanda muhabir olarak görev yaptı.

Daha sonra yoluna 2019 yılında Show Haber'le devam etti. 3 yıl boyunca yaptığı özel haberle adından söz ettiren Bozbeyoğlu, burada Hafta Sonu Ana Haber spikerliği deneyimini de yaşadı.

2021 yılında ise CNN TÜRK'e transfer olan Meltem Bozbeyoğlu, yine özel haber takibi yapıyor, aynı zamanda haber bültenlerini sunarak spikerlik görevini de üsteleniyor.

MELTEM BOZBEYOĞLU, DEPREM ANINA İLİŞKİN ŞÖYLE KONUŞTU:

"O ara Şilan'a annemin numarasını atmaya çalışıyorum. Anneme de 'anne iyi misin, ne olur ses ver' diye mesaj yazıyorum. Bir yandan da tabi izleyicilere son durumu aktarmaya çalışıyorum. Mesaj Şilan'aydı. Ben hep söylerim zaten, Onur, Ahmet Hakan için neyse; Şilan da benim için odur. Annem izlemiyormuş, Epey büyük panik yapmış. Ev çok sallanmış çünkü. O panik içerisinde biz aile apartmanında oturuyoruz. Teyzemlerle birlikte güvenli bölgeye geçmeye çalışmışlar. Tabi o anda hatlar da gitti, ulaşamadık. Demirören Medya binası çok güvenli bir bina. O yüzden ben depremden korkmadım açıkçası. Ben burada sağlam ve sağlıklıyım. Ama özellikle masa o kadar çok sallanıyordu ki, yayın yaptığım masa, dekorlarımız yere düştü, o gürültüler de oradan geliyor. Ben yayındayım, gözümün önünde kaçanlar var onları da görüyorum, haber merkezinde çığlıklar var aynı anda. Dedim ki o anda bu kadar güvenilir bir binada bu kadar sarsıntı yaşanıyorsa İstanbul yıkılmış olmalı. O anda da aklıma annem geldi hemen, annemi Şilan'a emanet edeyim ben burada zaten iyiyim dedim."