Depremde hasar gören cami ibadete kapatıldı
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Depremde hasar gören cami ibadete kapatıldı

- Depremde hasar gören cami ibadete kapatıldı Manisa'da bir cami depremde meydana gelen çatlaklardan dolayı ibadete kapatıldı Manisa'da meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından Akhisar ilçesine bağlı Akselendi Mahallesindeki Çarşı Camii hasar gördü.

26.06.2020 12:34 | Son Güncelleme: 26.06.2020 12:39

- Depremde hasar gören cami ibadete kapatıldı

Manisa'da bir cami depremde meydana gelen çatlaklardan dolayı ibadete kapatıldı

MANİSA - Manisa'da meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından Akhisar ilçesine bağlı Akselendi Mahallesindeki Çarşı Camii hasar gördü. Cami, depremde meydana gelen çatlaklar nedeniyle ibadete kapatıldı.

AFAD'a göre merkez üssü Saruhanlı'nın Kumkuyucak Mahallesi olan Kandilli'ye göre ise Akhisar'ın Sazoba Mahallesi olan 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından Akhisar'ın Akselendi Mahallesindeki Çarşı Camisi hasar gördü. Yapılan incelemelerin ardından cami ibadete kapatılırken, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve ekiplerle birlikte mahalleleri dolaşmaya devam ediyor.

Deprem sırasında Akselendi Çarşı Camisinde Cuma hazırlıklarını yaptıklarını belirten bir vatandaş depremin çok şiddetli hissedildiğini ve deprem sonrası hem camide hem de minarede çatlaklar meydana geldiğini söyledi. Ekipler tarafından şeritle ibadete kapatılan camide daha detaylı çalışma yapılması bekleniyor.

Depremde hasar gören cami ibadete kapatıldı

Kaynak: İHA

Manşet

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