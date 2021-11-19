Depremde enkaz altında kalan hayvanlar vatandaşlar tarafından kurtarıldı - Haberler
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Depremde enkaz altında kalan hayvanlar vatandaşlar tarafından kurtarıldı

AA - Haberler | Güncel

Erzurum'da merkez üssü Köprüköy ilçesi meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem Topçuoğlu mahallesinde enkaz altında kalan hayvanların kurtarılması ERZURUM - Erzurum'da merkez üssü Köprüköy ilçesi meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan hayvanlar kurtarıldı.

KÖPRÜKÖY, ERZURUM (AA) - Erzurum'da merkez üssü Köprüköy ilçesi meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem

Topçuoğlu mahallesinde enkaz altında kalan hayvanların kurtarılması ERZURUM - Erzurum'da merkez üssü Köprüköy ilçesi meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan hayvanlar kurtarıldı.

Depremde enkaz altında kalan hayvanlar vatandaşlar tarafından kurtarıldı

Depremde enkaz altında kalan hayvanlar vatandaşlar tarafından kurtarıldı

Depremde enkaz altında kalan hayvanlar vatandaşlar tarafından kurtarıldı

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