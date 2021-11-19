Depremde enkaz altında kalan hayvanlar vatandaşlar tarafından kurtarıldı
Erzurum'da merkez üssü Köprüköy ilçesi meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem Topçuoğlu mahallesinde enkaz altında kalan hayvanların kurtarılması ERZURUM - Erzurum'da merkez üssü Köprüköy ilçesi meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan hayvanlar kurtarıldı.
KÖPRÜKÖY, ERZURUM (AA) - Erzurum'da merkez üssü Köprüköy ilçesi meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem
Topçuoğlu mahallesinde enkaz altında kalan hayvanların kurtarılması ERZURUM - Erzurum'da merkez üssü Köprüköy ilçesi meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan hayvanlar kurtarıldı.