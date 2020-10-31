Deprem zamanını durdurdu
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Deprem zamanını durdurdu

31.10.2020 12:45 | Son Güncelleme: 31.10.2020 12:53
Deprem zamanını durdurdu

İzmir'de meydana gelen 6,6'lık depremde yıkılan bir binanın enkazında gözlenen ve sarsıntı saatini gösteren çalışmayan masa saati dikkati çekti.

İzmir'de meydana gelen 6,6'lık depremde yıkılan bir binanın enkazında gözlenen ve sarsıntı saatini gösteren çalışmayan masa saati dikkati çekti.

İzmir'de dün saat 14.51'de meydana gelen deprem sonrasında Barış Sitesinde yıkılan binanın enkazındaki bir saat dikkat çekti. Eskişehir'den İzmir'e yardıma giden DAK ekibinin objektiflerine yansıyan ve deprem sonrasında durduğu görülen saat acıyı bir kez daha gözler önüne serdi. Saatin yanı sıra bir çocuğun enkaz içinde bulunan oyuncağı da yürekleri sızlattı. Yine yıkılan binada yakınlarının çıkarılmasını enkaz başında battaniye ile bekleyen bir vatandaşın görüntüsü depremin soğuk yüzünü bir kez daha gösterdi. - ESKİŞEHİR

Deprem zamanını durdurdu
Deprem zamanını durdurdu
Deprem zamanını durdurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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