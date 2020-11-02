İzmir'de depremzedelerin gıda yardımlarını alıp, büfesinde satmaya çalışan şahıs tutuklandı
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İzmir'de depremzedelerin gıda yardımlarını alıp, büfesinde satmaya çalışan şahıs tutuklandı

02.11.2020 14:29 | Son Güncelleme: 02.11.2020 15:24

İzmir'deki depremin ardından bölgedeki depremzedelere yapılan gıda yardımını almak için defalarca kez sıraya giren büfe sahibi Yavuz Ş., bir vatandaş tarafından fark edilerek görüntülendi. Aldığı gıda ürünlerini büfesinde sattığı tespit edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'deki deprem bölgesinde depremzede vatandaşlara yönelik yapılan erzak yardımından defalarca sıraya girerek yararlanan Yavuz Ş. isimli kişi, ürünleri kendisine ait büfede satışa sundu. Bu durumu fark eden bir vatandaş ise o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

SOSYAL MEDYADAKİ GÖRÜNTÜLER HAREKETE GEÇİRDİ

Dağıtılan ürünleri kendisine ait büfede sattığını gören vatandaş durumu da polis ekiplerine ihbar etti. Görüntülerin sosyal medyada da yayınlanmasının ardından emniyet birimleri olayla ilgili Yavuz Ş.'yi evinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli şahıs, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'de depremzedelerin gıda yardımlarını alıp, büfesinde satmaya çalışan şahıs tutuklandı
İzmir'de depremzedelerin gıda yardımlarını alıp, büfesinde satmaya çalışan şahıs tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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