Nokta atış yaptı! Kartal'daki depremi bilen deprem uzmanından yeni tahmin
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Nokta atış yaptı! Kartal'daki depremi bilen deprem uzmanından yeni tahmin

İhlas Haber Ajansı / Cihan Atik - Haberler | Güncel

İstanbul Kartal merkezli 4.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmesinin ardından vatandaşlar büyük korku yaşadı. Deprem Araştırmacısı Ahmet Yakut'un ise dün yaptığı uyarıyla, depremin haberini verdiği öğrenildi. Yakut, bugünkü depremin ardından Haziran ayında da 5 büyüklüğünde deprem beklediğini söyledi.

İstanbul'a bağlı Kartal merkezli olarak Kandilli'nin verilerine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem özellikle Anadolu yakasında çok şiddetli şekilde hissedilirken, depremle ilgili Deprem Araştırmacısı Ahmet Yakut'un önceki gün yaptığı açıklamalar yeniden gündem oldu.

"OLASI BİR DEPREMİN YAKLAŞTIĞINI GÖSTERİYOR"

Veri istasyonunda 14 Haziran'da yükseliş yaşandığını belirten Deprem Araştırmacısı Ahmet Yakut dün uyarıda bulunarak, "Yani bu, olası bir depremin yavaş yavaş yaklaştığını göstermektedir. Kuzey Anadolu fay üstünde özellikle batı bölgesinde 4.5 büyüklüğünde bir hareket olabilir" demişti.

"HAZİRAN AYINDA 5 VE ÜZERİ DEPREM OLABİLİR"

Yakut, "Bolu Mudurnu'da bulunan istasyonda 14 Haziran günü sağlam bir pik oldu. Yani bu, olası bir depremin yavaş yavaş yaklaştığını göstermektedir. ya Kuzey Anadolu fay üstünde özellikle batı bölgesinde 4.5 büyüklüğünde bir hareket olacak. Ya da büyük ihtimalle Akdeniz açıklarında 6 veya üzeri bir deprem olabilir. 15 Haziran ve sonrasına dikkat etmemiz gerektiğini söylemiştim. Önemli bir süredeyiz. Hissedilir bir deprem yakın zamanda olabilir. Ülkemiz Haziran ayında 5 ya da üzeri bir deprem yaşayabilir" ifadelerini kullanmıştı.

Nokta atış yaptı! Kartal'daki depremi bilen deprem uzmanından yeni tahmin

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cihan Atik

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