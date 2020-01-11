Deprem sonrasında 'metro istasyonunu terk edin' anonsu
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Deprem sonrasında 'metro istasyonunu terk edin' anonsu

Marmara Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrasında Söğütlüçeşme metro istasyonunda vatandaşlara metro istasyonunu 'terk edin' anonsu yapıldı.

11.01.2020 18:20 | Son Güncelleme: 11.01.2020 18:22
Deprem sonrasında 'metro istasyonunu terk edin' anonsu

'nde 4.7 büyüklüğünde meydana gelen sonrasında Söğütlüçeşme metro istasyonunda vatandaşlara metro istasyonunu 'terk edin' anonsu yapıldı.

Kandilli Rasathanesi, İstanbul'da hissedilen depremin Marmara Denizi'nde saat 16.37'de, 4,7 büyüklüğünde 16.1 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıkladı. Deprem anı İstanbul'un birçok noktasında çeşitli güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Öte yandan deprem sonrasında Söğütlüçeşme metro istasyonunda vatandaşlara metro istasyonunu 'terk edin' anonsu yapıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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: Deprem sonrasında 'metro istasyonunu terk edin' anonsu
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