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Deprem sırasında merdivenden düşen genç yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Deprem sırasında merdivenden düşen genç yaralandı Konya'da meydana gelen ve Beyşehir ilçesinde de hissedilen deprem esnasında oturdukları apartmanın 3. katından aşağı inmek isterken merdivenlerden düşen gencin kolu kırıldı, yaralı genç hastaneye kaldırıldı.

KONYA (İHA) - Deprem sırasında merdivenden düşen genç yaralandı

KONYA - Konya'da meydana gelen ve Beyşehir ilçesinde de hissedilen deprem esnasında oturdukları apartmanın 3. katından aşağı inmek isterken merdivenlerden düşen gencin kolu kırıldı, yaralı genç hastaneye kaldırıldı.

Beyşehir Yeni Mahalle'de ikamet eden Ahmet Kılıç, acil serviste altına alındı. Yaşadıklarını anlatan Kılıç, deprem esnasında ikamet ettikleri apartmanın üçüncü katında hamile olan ablası, yengesi ve yeğenleriyle birlikte oturduklarını ve çay içmeye hazırlandıkları esnada şiddetli sarsıntıyla kendilerini dışarıya atmak istediklerini aktardı. Kılıç, "Yatakta döner gibi hepimiz böyle yuvarlandık. Üçümüz, dördümüz, ondan sonra panikledik ama bayağı bir sarstı. Biz aşağı yıkıldı belledik, yani bina üstümüze çöktü, biz de aşağıya çöktük bekledik. O esnada yeğenlerim, ablam hamile ve yengemle beraberdik. Merdivenlerden aşağıya inmek isterken düştüm ve hastanelik oldum. Sanırım kolum kırılmış" diye konuştu.

Öte yandan, deprem esnasında panik atak yaşayan ilçede yükseköğrenim gören iki öğrencinin de hastanenin acil servisine başvurduğu öğrenildi.

Deprem sırasında merdivenden düşen genç yaralandı

Deprem sırasında merdivenden düşen genç yaralandı

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