Deprem Parkları İmamoğlu'nun katılımıyla açılacak
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Deprem Parkları İmamoğlu'nun katılımıyla açılacak

İstanbul'da kentin her iki yakası, ilk deprem parklarına kavuşuyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla 17 Ağustos'ta Ataşehir Deniz Gezmiş ve Topkapı'da deprem parkları kente kazandırılıyor.

Deprem Parkları İmamoğlu'nun katılımıyla açılacak
17.08.2020 09:31 | Son Güncelleme: 17.08.2020 09:39

Açılış töreni saat 18.00'de Ataşehir Deniz Gezmiş Deprem Parkı'nda gerçekleştirilecek. İmamoğlu'nun vaadi olan deprem parkları zamanla kent geneline yayılacak. İBB'nin depreme karşı önlemleri, parklarla sınırlı değil. Büyük Marmara Depremi'nin 21. yılında kentsel dönüşümden afet eylem planlarına pek çok alanda adımlar atıldı. Uzman görüşleri, çalıştay ve proje yarışmaları ile deprem seferberliğinin yol haritası çizildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 17 Ağustos'ta kentin Asya ve Avrupa yakalarındaki Ataşehir Deniz Gezmiş ve Topkapı deprem parklarını açacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, vaatleri arasında yer alan parkların açılışına bizzat katılacak. Açılış töreni, saat 18.00'de Ataşehir Deniz Gezmiş Deprem Parkı'nda gerçekleşecek. Ataşehir'deki parkın kapasitesi 500-700; Topkapı'dakinin ise 5 bin kişi. Proje, zamanla kent genelinde belirlenen diğer alanlara da yayılacak.Deprem parkları, afet öncesi eğitim ve kültür merkezi, afet sonrası ise park içi mobilyaları, çadır ve yemek dağıtım alanları ile geçici barınma alanı işlevi görecek.

TOPLAM 21 MİLYON KİŞİLİK KAPASİTE

Deprem parklarının yer seçimi, bilimsel ölçütlere göre yapılıyor. Uzmanların da katılımıyla belirlenen ölçütlere göre 39 ilçede toplam 32 milyon metrekare büyüklüğünde 21 milyon kişi kapasiteli 859 toplanma alanı saptandı. Toplam bin 17 açık,2 bin 662 kapalı geçici barınma alanı belirlendi. Yer seçiminde açık alan büyüklüğünün en az 10 bin metrekare olmasına dikkat edildi. Alanlar, afet sonrasında yurttaşların kısa ya da orta vadeli barınmasını sağlayacak, kurtarma çalışmalarını destekleyecek şekilde planladı.

DEPREM SEFERBERLİK PLANI HAZIRLANDI

Ancak, İBB'nin depreme karşı aldığı önlemler, parklarla sınırlı değil. İlk olarak İBB, Başkan İmamoğlu'nun talimatıyla 2019 yılında Deprem Seferberlik Planı'nı oluşturdu. Tüm çalışmaların temelin oluşturan plan, Kasım ayında tüm ilçe belediyeleri ile paylaşıldı. Plan, şu 5 madde üzerine kuruldu:

– Afet odaklı kentsel dönüşüm çalışmaları

– Mevcut altyapı ve ulaşım ağının afetlere dayanıklı hale getirilmesi

– Sismik ve yer bilimleri çalışmaları

– Afet sonrası toplanma/ Barınma alanları

– Afet odaklı eğitim ve kapasite geliştirme

Kaynak: Bültenler

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