Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Van'da deprem mi oldu? Özalp'da deprem mi oldu? Kandilli ve AFAD deprem verileri! Son depremler!
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Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Van'da deprem mi oldu? Özalp'da deprem mi oldu? Kandilli ve AFAD deprem verileri! Son depremler!

25 Haziran itibarı ile ajanslar son dakika deprem bilgisi paylaştı. Van, Özalp'da deprem oldu. Knadilli ve AFAD'a göre deprem bilgileri haberimizde. Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Van'da deprem mi oldu? Özalp'ta deprem mi oldu? Kandilli ve AFAD deprem verileri.

Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Van'da deprem mi oldu? Özalp'da deprem mi oldu? Kandilli ve AFAD deprem verileri! Son depremler!
25.06.2020 13:28 | Son Güncelleme: 25.06.2020 13:34

Van'ın Özalp ilçesinde 13.03'te AFAD verilerine göre 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. O anlarda sarsıntıyı hissedenler ise hızla açık alanlara doğru koştu. Van Valisi yaptığı ilk açıklamada depremin merkez üssünden bildirilen bir hasarın olmadığını ve ekiplerin araştırmalarının sürdüğünü ifade etti.

Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Van'da deprem mi oldu? Özalp'da deprem mi oldu? Kandilli ve AFAD deprem verileri! Son depremler!
VAN ÖZALP DEPREMİ
Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Van'da deprem mi oldu? Özalp'da deprem mi oldu? Kandilli ve AFAD deprem verileri! Son depremler!
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umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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