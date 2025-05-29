DEPREM Mİ OLDU? 29 Mayıs deprem ne zaman, kaç şiddetinde oldu? Son depremler!

Her gün olduğu gibi 29 Mayıs 2025'te de "deprem mi oldu" sorusu, AFAD ve Kandilli'nin verileriyle yanıt buluyor. Türkiye'de hissedilen bir deprem olmamakla birlikte, Bulgaristan ve Ege Denizi açıklarında düşük şiddetli sarsıntılar yaşandı. Peki, deprem mi oldu? 29 Mayıs deprem ne zaman, kaç şiddetinde oldu? Son depremler!

DEPREM Mİ OLDU?

AFAD'ın paylaştığı verilere göre, 29 Mayıs 2025 tarihinde saat 02:43'te Bulgaristan'da 1.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Aynı gün saat 02:15'te ise Ege Denizi açıklarında 2.1 büyüklüğünde bir başka sarsıntı kaydedildi. Bu depremler Türkiye sınırları içerisinde hissedilmedi ve herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Vatandaşların yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedip hissetmediklerini kontrol etmeleri için AFAD'ın resmi web sitesi olan deprem.afad.gov.tr düzenli olarak güncelleniyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi de yaptığı açıklamada, 29 Mayıs itibarıyla Türkiye sınırlarında kayda değer bir depremin yaşanmadığını duyurdu. Bu açıklama, "deprem mi oldu" sorusuna yanıt arayanlar için önemli bir kaynak niteliği taşıyor. Anlık veriler, Kandilli ve AFAD üzerinden halka sunulmaya devam ediyor.