Deprem mağduru eğitim çalışanlarına afet yardımı yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığınca (İLKSAN), afet mağduru eğitim çalışanlarına 1500 lira karşılıksız nakdi yardımda bulunulacağı ve sandığa borcu olan üyelerin talepleri halinde borçlarının 6 aya kadar erteleneceği belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığı İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığınca (İLKSAN), afet mağduru eğitim çalışanlarına 1500 lira karşılıksız nakdi yardımda bulunulacağı ve sandığa borcu olan üyelerin talepleri halinde borçlarının 6 aya kadar erteleneceği belirtildi.

MEB İLKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz, yazılı açıklamasında, İzmir depreminde meskenleri veya ev eşyaları zarar gören sandık üyesi eğitim çalışanlarına, hasar ve zarar tespitini içeren belgeler ile kuruma başvurmaları halinde 1500 lira karşılıksız nakdi yardımda bulunulacağını bildirdi.

Evvelce sandıktan, borç (ikraz) alıp halen ödemeleri devam eden afet mağduru üyelerin borçlarının talep etmeleri halinde 6 aya kadar ertelenebileceğine işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Afet mağdurlarının maaşlarından ertelenen süre zarfında ikraz kesintisi yapılmayacak. İkraz borcunu erteletmek isteyen, depremde meskenleri veya ev eşyaları zarar gören üyelerin ertelemeden faydalanabilmesi için mesken veya ev eşyalarında meydana gelen hasar durumunu gösterir resmi belgeler ile sandığa başvurması gerekiyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Aktaş