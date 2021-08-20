Deprem konutlarında ne var ne yok çaldılar geride boş duvarları bıraktılar

Afyonkarahisar'da yaklaşık 15 yıl önce yapılan ve hak sahiplerine teslim edilen deprem konutları, ilgisizliğin ardından adet hırsızların uğrak noktası haline geldi.

Afyonkarahisar'da yaklaşık 15 yıl önce yapılan ve hak sahiplerine teslim edilen deprem konutları, ilgisizliğin ardından adet hırsızların uğrak noktası haline geldi. Deprem konutlarına dadanan hırsızlar dairelerin çelik kapıları başta olmak üzere mutfak dolapları, klozetler ve parkelerini dahi sökerek çaldı.

Kent merkezi Dörtyol Mahallesi'nde yapımına 2003 yılında başlanan deprem noktaları 2014 yılından sonra teslim edilmeye başlandı. 603 konut hak sahiplerine teslim edilirken, alt yapı yetersizliği ve kent merkezine uzak olduğundan dolayı konutlar bir türlü dolmadı. Kooperatif tarafından yapılan konutlarda son yıllarda yönetim boşlukları da oluşmaya başlayınca konutlar adeta ilgisizliğe mahkum edildi. Konutlarda 90'a yakın aile ikamet ederken, boş binalar ve konutlar ise adeta hırsızların hedefi oldu. Özellikle geceleri yaşanan hırsızlık olaylarında dairelere giren kimliği belirsiz kişiler evlerin çelik kapıları başta olmak üzere laminant parkelerini, elektrik ve su saatlerini, klozetlerini, musluklarını, pencere ve camları, mutfak dolapları hatta tavan süslemelerini bile çaldılar. Hırsızlık olaylarının ardından çevre sakinlerinin ihbarı ile hırsızlık olayları ile ilgili jandarma tarafından inceleme başlatılırken, olaylarla ilgili sonuca ulaşılıp ulaşılmadığı yani hırsızlardan yakalananların olup olmadığı ise bilinmiyor.

"Burada adeta çalan çalana"

Yaşanan hırsızlık olayları ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan site sakini ve Dörtyol Mahalle Muhtarlığı Azası Ahmet Uygun, deyim yerindeyse hırsızların kendilerini canlarından bezdirdiğini dile getirdi. Uygun, "Burayla hiç ilgilenen olmadı. Ben 5 senedir burada ikamet ediyorum, burada adeta çalan çalana. Burayla ilgilenen yok. Tabi hırsızlarda boş görünce çalıyorlar. Evlerin çelik kapılarını, parkelerini, pencereleri neredeyse bütün her şeyi çaldılar. Adeta buraları yağmaladılar. Burası jandarma bölgesi. Çalan alıp gidiyor, jandarma geldiğinde de kimseyi yakalayamıyor. Yani öylesine, kısacası ilgilenilmedi" diye konuştu.

Belediye ilgilenmeyince çocuk parkları yılanlarla doldu

Açıklamalarında alt yapı yetersizliğine de değinen Uygun, belediyeden hiçbir hizmet alamadıklarını öne sürdü. Uygun açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Afyon belediyesi sadece buradan çöpleri aldırıyor. Parklar ot, çöp, yılan ve çıyan içinde. Çocuklarla birlikte vatandaşlar mağdur. Buraya gelen insanlar bakıyorlar herhangi bir şey yok, minibüs yok, ulaşım zor sonra gelenler gidiyor. 80 hane var ama ilgilenen yok. İlgilenilse yollarda, çevrede bakım olsa belki insanlar daha çok buraya gelecek." - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı