Deprem fay hattı sorgulama nasıl yapılır? Son depremler listesi

23.01.2020 10:51 | Son Güncelleme: 23.01.2020 10:51

MTA fay hattı sorgulama ile bulunduğunuz bölgenin güvenliğini ve fay hatlarını öğrenebilirsiniz. Vatandaş, Manisa'nın ardından Ankara'da da 10 artçı depremle sarsıldı. AFAD konuyla ilgili açıklama yaparak halkı bilgilendirdi. Son dakika depremleri, son depremler haberimizde...

Deprem fay hattı sorgulama MTA için tıklayın...

Manisa, 22 Ocak itibariyle artçı depremlerle 200'den fazla depremle sarsıldı. Hemen sonrasında Ankara Akyurt'ta da depremler meydana geldi. Son olarak Van'ın Çatak ilçesinde 2.6 büyüklüğünde bir deprem oldu. Öte yandna 22 Ocak günü 22.22'de Manisa Akhisar'da meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem ile 4 kişi yaralandı. Deprem İstanbul, İzmir, Manisa, Aydın ve Denizli'nin yanı sıra Yalova ve Bursa'da da hissedildi.

DEPREM FAY HATTI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

14 Haziran 1935 yılında kurulan MTA (Maden Teknik ve Arama Genel Müdürlüğü),madencilik üzerine araştırma ve çalışmalar yapıyor. Ayrıca MTA, Türkiye'deki yer altı kaynaklarını araştırarak, gerekli görülen yerlerde sondaj çalışmaları yapar. Yaşadığınız bölgede hangi fay hattı var MTA bünyesindeki fay hattı sorgulama haritasından öğrenilebilecek. Fay hattı bilgisine http://www.mta.gov.tr/v3.0/ adresinden ulaşılabilecek. Diğer yandna e-Devlet üzerinden erişim sağlabiliyor.

MTA'nın sayfasındaki yer bilimleri portalına tıkladıktan sonra görüntülenen harita üzerinden bulunulan konum girilerek faylar alanından gerekli bilgi ediniliyor.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgilere göre, Manisa'da deprem artçılarla devam ediyor. Son deprem Manisa Akhisar'da 10.2 km derinliğinde 2.4 büyüklüğünde meydana geldi. İşte tam liste...

Son dakika depremleri için tıklayın...