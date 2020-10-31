Deprem anında küçük kızın duası izleyenlerin boğazını düğümledi: Allah'ım lütfen Allah'ım
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Deprem anında küçük kızın duası izleyenlerin boğazını düğümledi: Allah'ım lütfen Allah'ım

31.10.2020 16:57 | Son Güncelleme: 31.10.2020 17:10

İzmir'de dün meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depreme annesi ve ablasıyla birlikte evde yakalanan minik kızın, "Allah'ım lütfen Allah'ım" şeklinde dua etmesi izleyenlerin boğazını düğümledi.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde dün 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 15 saniye süren ve şu ana kadar 28 kişi hayatını kaybettiği, 885 kişinin de yaralandığı depremle ilgili sosyal medyada birçok video paylaşıldı. O videolardan birinde depreme evde yakalanan küçük kızın dua ettiği anlar vardı.

"ALLAH'IM LÜTFEN ALLAH'IM"

İzmir'deki depreme annesi ve ablasıyla birlikte evde yakalanan minik kızın, "Allah'ım lütfen Allah'ım" şeklinde dua etmesi izleyenlerin boğazını düğümledi.

NE OLMUŞTU?

Merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir Seferihisar açıkları olan 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 15 saniye süren depremde şu ana kadar 28 kişi hayatını kaybetti, 885 kişi yaralandı. 9 binanın enkazında arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Deprem anında küçük kızın duası izleyenlerin boğazını düğümledi: Allah'ım lütfen Allah'ım
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