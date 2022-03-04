"Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" yapıldı
Tatbikatın düzenlendiği okul Sirenin çalmasıyla öğrencilerin sıraların yanlarına saklanması Öğrencilerin tahliye edilmesi Okulun bahçesine deprem çadırı kurulması ARDAHAN - Okullarda Deprem Haftası dolayısıyla valilerin katılımıyla "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi.
ARDAHAN (AA) - Tatbikatın düzenlendiği okul
Sirenin çalmasıyla öğrencilerin sıraların yanlarına saklanması
Öğrencilerin tahliye edilmesi
Okulun bahçesine deprem çadırı kurulması ARDAHAN - Okullarda Deprem Haftası dolayısıyla valilerin katılımıyla "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi.
Ardahan'da da Vali Hüseyin Öner ve beraberindekilerin katılımıyla Ardahan Fen Lisesinde gerçekleştirilen tatbikatta, sirenlerin çalmasıyla sınıflardaki öğrenciler "çök-kapan-tutun" pozisyonu aldı.
Kentteki okullarda 646 öğretmen ve 8 bin 892 öğrencinin katıldığı tatbikatta, güvenli tahliye ile sınıflarından çıkan öğrenciler, öğretmenlerin gözetiminde okul bahçesinde toplandı.
Vali Öner tatbikatta görev alanlara teşekkür etti.