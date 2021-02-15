Denver Nuggets - LA Lakers maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün Denver Nuggets - LA Lakers maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Denver Nuggets - LA Lakers maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'debüyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, Denver Nuggets - LA Lakers maçı gerçekleşecek. Peki, Denver Nuggets - LA Lakers maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

DENVER NUGGETS - LA LAKERS MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, Denver Nuggets - LA Lakers maçı, Denver'da Pepsi Center'da oynanacak. Denver Nuggets - LA Lakers maçı, Bilyoner TV, S Sport , S Sport Plus kanallarında canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca,Sport , D-Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 ve web üzerinden izlenebilmektedir.

DENVER NUGGETS - LA LAKERS MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

NBA heyecanında 15 Şubat Pazartesi günü oynanacak Denver Nuggets - LA Lakers maçı, Türkiye saatiyle 06.00'da başlayacak.