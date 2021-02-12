DENTUROD Başkanı Şen, Denizli Kent Müzesi Projesi'nde emeği geçenlere teşekkür
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DENTUROD Başkanı Şen, Denizli Kent Müzesi Projesi'nde emeği geçenlere teşekkür

12.02.2021 15:39 | Son Güncelleme: 12.02.2021 15:42
DENTUROD Başkanı Şen, Denizli Kent Müzesi Projesi'nde emeği geçenlere teşekkür

Denizli Turistik Otel ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, eski Denizli Endüstri Meslek Lisesi binasının Denizli Kent Müzesine dönüştürülmesi kararında emeği geçenlere teşekkür etti.

Denizli Turistik Otel ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, eski Denizli Endüstri Meslek Lisesi binasının Denizli Kent Müzesine dönüştürülmesi kararında emeği geçenlere teşekkür etti.

Gazi Murat Şen, yaptığı yazılı açıklamada, Denizli Kent Müzesi projesinin hayata geçirilecek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'a, Denizli Valisi Ali Fuat Atik'e, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a ve emeği geçenlere teşekkür eden Şen, şunları kaydetti:

"Geçmişten bugüne kentimizin izlerini, hafızasını sergileyip gelecek nesillerle paylaşabileceğimiz mirasımızı, kurulacak kent müzesinde sergileyebilmek, şehrimizin tanıtımına, turizm potansiyeline olumlu etki yaratacaktır. Bu müze Denizli'nin geçmiş hafızasını toplayacak, kent kimliğini ve kentlilik bilincini geliştirecek, koruyacak ve ortak yaşam kültürünü güçlendirecektir."

Denizli'de kent müzesinin yapımı için 10 Şubat'ta Valilik, Büyükşehir Belediyesi ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Müdürlüğü arasında protokol imzalanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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