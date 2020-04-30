Denklik engelini aşamayan doktorlar: Üniversitelere kayıt yaptırmadan önce YÖK'ten teyit aldık Tıp eğitimini yurt dışındaki farklı üniversitelerde tamamlayan çok sayıda doktor, kendi ülkelerinde denklik sorunu ile karşı karşıya. Türkiye’de doktorluk yapabilmek için denklik engelini aşamayan 2 binden fazla doktor, Covid-19 ile etkin mücadelenin yapıldığı bu sürece katkı sunmak istiyor.

Tıp eğitimini yurt dışındaki farklı üniversitelerde tamamlayan çok sayıda doktor, kendi ülkelerinde denklik sorunu ile karşı karşıya. Türkiye'de doktorluk yapabilmek için denklik engelini aşamayan 2 binden fazla doktor, Covid-19 ile etkin mücadelenin yapıldığı bu sürece katkı sunmak istiyor.

2015 yılında Sofya Tıp Fakültesinden mezun olan Hande Yıldız, bu üniversiteye kayıt yaptırmadan önce Yüksek Öğretim Kurumu'dan (YÖK) teyit almış. ve buna göre kaydını yaptırıp, eğitimini tamamlamış. Euronews.com'da Görüntüle