Denizlispor, Veli Acar ile Sözleşme Yeniledi

TFF 1. Lig'de mücadele eden Denizlispor, iç transfer çalışmaları kapsamında orta saha oyuncusu Veli Acar ile bir yıllık sözleşme imzaladı.



Transfer yasağı bulunan Denizlispor, iç transferde Veli Acar ile bir yıl daha devam kararı aldı. Sezon sonuna kadar oynamak istediğini yönetime ileten 36 yaşındaki orta saha oyuncusu, kendisini bir yıl daha Denizli ekibine bağlayan sözleşmeye imza attı.



Yeşil-siyahlı kulüp, dün sözleşme imzalaması beklenen stoper Cenk'in ise bir günlük gecikme ile takıma katılacağını belirtti. Hollandalı futbolcu Kappel'in ise ailevi sorunları nedeniyle dört gün izin aldığı bildirildi.



Öte yandan teknik direktörlük için Erzurum'a kursa giden Yusuf Şimşek'in yerine ise takımı yardımcı antrenörlerin çalıştırdığı öğrenildi. - DENİZLİ