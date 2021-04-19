Denizlispor'un yeni teknik direktörü Ali Tandoğan oldu
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Denizlispor'un yeni teknik direktörü Ali Tandoğan oldu

Denizlispor'un yeni teknik direktörü Ali Tandoğan oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Denizlispor Kulübü, Hakan Kutlu'nun ardından teknik direktörlük görevi için Ali Tandoğan ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

Denizlispor Kulübü, Hakan Kutlu'nun ardından teknik direktörlük görevi için Ali Tandoğan ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

Denizlispor, Hakan Kutlu'nun istifasının ardından teknik direktörlük görevi için Ali Tandoğan ile anlaşma sağlandığını duyurdu. Denizlispor Kulübü Yönetim Kurulu tarafından yayımlanan açıklamada, "Hoş Geldin Ali Tandoğan! Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Ali Tandoğan ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır" denildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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