Denizlispor'da Sankoh da Tamam

DENİZLİSPOR, Cenk ve Moritz'in ardından Alfred Sankoh'la da 1 yıllık sözleşme imzalayarak iç transferi tamamladı.



Transfer yasağı olduğu için takviye yapamayan yeşil siyahlı yönetim, böylelikle Akhisar Belediyespor'a transfer olan Alperen Babacan ve yeniden görüşmeme kararı aldığı Anıl Taşdemir dışındaki tüm futbolcularıyla anlaşmış oldu. Yıllık ücret ve ödeme koşullarında pürüz yaşanan Sankoh'la bugün bir araya gelip uzlaşma sağlayan Başkan Yardımcısı Taner Atilla ve Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, Sierra Leoneli oyuncuya 1 yıllık imza attırdı.



Sankoh, Denizlispor'da kaldığı için mutlu olduğunu söylerken, Ali Fırat iç transferi bitirdiklerini, artık yeni sezonun hazırlıklarına odaklanacaklarını dile getirdi



- Denizli