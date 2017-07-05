Denizlispor'da Moritz İmzaladı

TFF 1. Lig takımlarından Denizlispor, iç transferde Cenk Güvenç'ten sonra Andre Moritz'le de anlaştı.



Yeşil-siyahlı yönetimle daha önce prensip anlaşmasına varan ve takımla antrenmanlara çıkan Brezilyalı orta saha oyuncusu, bugün 1 yıllık sözleşmeye imza attı. Moritz'e geçen yıldan kalan alacakları ve bu sezonun peşinatı ödendi. Tecrübeli futbolcu, bir yıl daha Denizlispor'da kalmaktan mutlu olduğunu söylerken, Başkan Mustafa Üstek ise iç transferi büyük ölçüde tamamladıklarını belirterek, "İmza atmayan sadece Sankoh kaldı. Onunla da prensipte anlaştık, sadece imza kaldı. Yarın bu transferi de sonuçlandırmayı düşünüyoruz" dedi.



Öte yandan Denizlispor, 3. Lig temsilcisi Kızılcabölükspor'un, Doğan Seyfi Atlı Stadı'nı alternatif saha olarak kullanma telebine altyapı takımlarının yoğun antrenman programı nedeniyle olumsuz yanıt verdi. Yeşil-siyahlılar, Kızılcabölükspor'a Denizli Atatürk Stadı'nı kullanma izni verdi.



- Denizli