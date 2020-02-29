29.02.2020 16:17 | Son Güncelleme: 29.02.2020 16:21

Denizli'ye şehit ateşi düştü

SURİYE'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hava saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Halil Çankaya'nın şehadet haberi, Denizli'deki ailesine ulaştı.

İdlib'te düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Halil Çankaya'nın Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi 1240 Sokak'ta yaşayan ailesine acı haber verildi. Boya ustası Mehmet Çankaya, oğlunun şehit olduğu haberini, askeri yetkililerden aldı. Şehidin baba evinin bulunduğu 2 katlı apartmana ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Pamukkale Belediyesi tarafından ise, taziye çadırı kuruldu. Acı haberin duyulmasının ardından yakınları, şehidin evine akın etti. Şehit Çankaya'nın bekar olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

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